ANACI Bergamo presente a EdilFiera 2026 | appuntamento dal 19 al 22 marzo 2026

Dal 19 al 22 marzo 2026, ANACI Bergamo, sezione territoriale della Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, sarà presente a EdilFiera 2026. La manifestazione si svolgerà nel quartiere fieristico di Bergamo e coinvolgerà professionisti del settore edilizio e immobiliare provenienti da diverse regioni. L’obiettivo è offrire un punto di incontro e aggiornamento tra aziende, tecnici e amministratori immobiliari.

Dal 19 al 22 marzo 2026 A NACI Bergamo, sezione territoriale della Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, parteciperà alla 30° edizione di EdilFiera, importante manifestazione dedicata al mondo dell’edilizia, della gestione immobiliare e delle nuove tecnologie per il settore casa. L’associazione, riconosciuta come la più grande Associazione italiana di amministratori di condominio, sarà presente per tutta la durata della fiera con uno spazio dedicato nel Padiglione A – Stand n. 57, dove professionisti e rappresentanti dell’associazione saranno a disposizione di visitatori, cittadini e operatori del settore. La partecipazione di ANACI Bergamo rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto tra amministratori, condòmini e aziende fornitrici di servizi per il comparto condominiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati BookStorming 2026 dal 19 al 22 marzoDal 19 al 22 marzo 2026, durante le Fiere di Mezzaquaresima, CasermArcheologica ospita una nuova edizione del festival Bookstorming. International Talent Award 2026, dal 19 al 22 febbraio Cattolica diventa capitale della danzaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.