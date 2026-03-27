Nel fine settimana si svolgeranno diversi eventi in città, tra cui concerti di musica dal vivo al locale Paradiso e una passeggiata con i bassotti. Inoltre, al teatro Bobbio è previsto un intervento di Ranucci. La settimana si avvia verso la Domenica delle Palme, con varie iniziative che coinvolgono il tempo libero e le attività culturali.

Da venerdì 27 marzo fino alla coda del fine settimana con il conduttore di Report, ecco gli eventi segnalati dalla redazione per trascorrere i prossimi giorni tra tempo libero, cultura e passeggiate in Carso Ancora un fine settimana all'insegna del grande teatro, del tempo libero e molto altro. Il weekend che i città segna l'arrivo della Domenica delle palme, ultima prima della Pasqua, porta con sé numerosi eventi da non perdere. Di seguito vi segnaliamo una lista di appuntamenti scelti dalla redazione. Al Salone degli incanti continua per tutto il fine settimana e fino al 3 maggio la mostra “Scart: il lato bello e utile del rifiuto”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Grande musica al Paradiso, la passeggiata dei bassotti e Ranucci al Bobbio: gli appuntamenti da non perdere nel weekend

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