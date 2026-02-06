Weekend nel Lazio tra Carnevale mostre e musica | gli appuntamenti da non perdere
Il primo weekend di febbraio nel Lazio si riempie di eventi. Tra sfilate di Carnevale, mostre d’arte e concerti, le persone si preparano a vivere due giorni all’insegna della festa. Le città si animano con carri colorati e musica dal vivo, mentre musei e gallerie aprono le porte a visitatori curiosi. È il momento di uscire di casa e godersi un fine settimana all’insegna della tradizione e del divertimento.
Il primo fine settimana di febbraio offre nel Lazio un calendario ricco di iniziative tra tradizione, cultura e intrattenimento. Dai borghi storici alle città costiere, sono numerosi gli eventi pensati per famiglie, appassionati d’arte e visitatori in cerca di occasioni per vivere il territorio. Protagonista assoluto è il Carnevale, che anima piazze e centri storici in diverse province. A Vitorchiano, uno dei borghi medievali più suggestivi della Tuscia, le celebrazioni si svolgono tra sfilate in maschera e appuntamenti dedicati alla tradizione popolare. Atmosfera festosa anche ad Anzio, dove il Carnevale si intreccia con l’identità marinara e cinematografica della città, offrendo iniziative adatte a grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
