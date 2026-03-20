Guida alle sagre in Toscana | gli appuntamenti da non perdere nel weekend dal 20 al 22 marzo

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana, nel weekend dal 20 al 22 marzo, si svolgono numerose sagre dedicate a specialità gastronomiche locali. A Firenze e in altre zone della regione, vengono proposte degustazioni di tartufo, tortelli, ficattole, cinghiale e frittelle, attirando visitatori interessati a scoprire le tradizioni culinarie del territorio. Gli eventi sono organizzati in diverse località, offrendo un assaggio delle eccellenze enogastronomiche toscane.

Firenze, 20 marzo 2026 –  Tartufo e locio, tortelli e ficattole, cinghiale e frittelle . e chi più ne ha più ne metta. In Toscana questo weekend si preannuncia ricco di sagre imperdibili, con tanti eventi dedicati ai sapori della tradizione. Un’occasione perfetta per grandi e piccini – approfittando anche del meteo favorevole prima dell’arrivo delle perturbazioni – di scoprire e gustare le eccellenze culinarie della regione. Abbiamo selezionato per voi alcuni appuntamenti (qui trovate il programma completo), suddivisi per provincia. Ecco dunque le sagre da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 marzo in Toscana. Tartufo ad Arezzo. Germogli Ph 12112005 Empoli Sagra del Tartufo a San Miniato A Lucignano, nel suggestivo borgo medievale in provincia di Arezzo, si tiene la 13ª edizione della sagra della filiera del Tartufo Marzuolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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