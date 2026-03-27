Nel corso delle ultime ore, all’interno della trasmissione Grande Fratello Vip, si è verificata una nuova discussione tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario. Il confronto è stato caratterizzato da parole dure, con Todaro che ha invitato Calvario a smettere e a non comportarsi da pagliaccio. La lite ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

I protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip sono i battibecchi, nelle scorse ore è esplosa l'ennesima discussione, questa volta tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario. Cosa è successo? Il Grande Fratello Vip ha dato la possibilità alla squadra gold di fare un aperitivo in giardino, al quale la squadra economy non ha potuto prendere parte. Il fatto che gli altri concorrenti siano stati esclusi non è affatto piaciuto al ballerino e a Francesca Manzini. La loro reazione? Il primo è andato via in segno di ribellione, l'imitatrice invece ha preso una bottiglia di spumante e l'ha dato ai 'rivali'. Giovanni Calvario è apparso alquanto contrariato a causa del gesto di Francesca Manzini, che ha definito una scenata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro si scaglia contro Giovanni: “Falla finita che sei un pagliaccio”

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