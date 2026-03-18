Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli punge Raimondo Todaro | Sei scarsamente educato

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha criticato Raimondo Todaro, definendolo scarsamente educato. La discussione è avvenuta in diretta, con la giornalista che ha rivolto alcune parole dure nei confronti del ballerino. La tensione tra i due è stata evidente e ha coinvolto anche gli altri partecipanti. La puntata si è conclusa con questa frase di Lucarelli, lasciando intendere il suo giudizio.

Selvaggia Lucarelli asfalta Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip, il botta e risposta in puntata. Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista del Grande Fratello non farà certo annoiare i telespettatori con il suo pungente modo di fare, ieri sera a finire nel suo mirino è stato Raimondo Todaro. Nel corso della prima puntata del reality Ilary Blasi ha fatto sapere che l’opinionista le ha raccontato che il gieffino non l’ha mai salutata nei corridoi della Rai e ha chiesto al ballerino il motivo. Lui ha risposto: “E’ vero, ha ragione Selvaggia, però io vedevo che lei mi evitava e io evitavo di conseguenza”. Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity) Il gieffino ha aggiunto: “Prima di entrare a fare il ballo stasera ho incrociato Cesara e non l’ho salutata perché mi sa di ‘lecchinaggio’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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