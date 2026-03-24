Grande Fratello Vip | stasera la terza serata anticipazioni

Stasera si svolge la terza puntata del Grande Fratello Vip. Durante la serata verranno annunciate le prime eliminazioni e saranno trasmesse le consuete prove e confronti tra i concorrenti. La puntata sarà trasmessa in diretta e si concluderà con l’indicazione del primo concorrente che lascerà il reality. La redazione fornirà aggiornamenti sui risultati e le dinamiche della serata.

Questa sera va in onda la terza serata del Grande Fratello Vip: chi sarà il primo eliminato della Casa? Grande attesa questa sera con ilGrande Fratello Vip.Nonostante gli ascolti deludenti Ilary Blasi e le sue opinioniste continuano per cercare di raggiungere i risultati sperati. Questa sera, inoltre, ci sarà ilprimo eliminatodell’edizione. Attualmente al televoto ci sono:Raimondo Todaro,Francesca Manzini,Paola Caruso,Lucia Ilardo,Marco Berry,Dario CassinieNicolò Brigante. Diverse le dinamiche che verranno affrontate in questa puntata, soprattutto dopo che ci sono stati diversi avvenimenti. Infatti in questi giorni ci sono stati liti, ma anche scoppio di nuove passioni, come unbacio inatteso tra Lucia e Renato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello Vip: stasera la terza serata, anticipazioni Articoli correlati Grande Fratello Vip 8 stasera su Canale 5: anticipazioni e prime nominationQuesta sera prende il via la nuova stagione del reality: Ilary Blasi debutta alla conduzione, i nuovi concorrenti entrano in Casa e già emergono i... Leggi anche: Grande Fratello Vip, stasera Alessandra Mussolini protagonista: le anticipazioni Anticipazioni Grande Fratello 10/11/25. Stasera in arrivo una busta rossa di squalifica Approfondimenti e contenuti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grade Fratello Vip 2026 puntata oggi 17 marzo: si parte! News ultima ora; Grande Fratello Vip: anticipazioni, televoto e prima polemica nel cast. Cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip 2026, debutto stasera: ecco dove vederlo, il cast e tutte le anticipazioni. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà eliminato? superguidatv.it Il bacio tra Lucia e Renato, la caccia gli ascolti, la prima eliminazione: la terza puntata del Grande Fratello VipOggi la prima eliminazione: chi lascerà il gioco tra Dario, Lucia, Nicolò, Francesca, Paola, Raimondo e Marco? iodonna.it “Nessuno se lo aspettava”. Grande Fratello Vip e Ilary Blasi, la decisione di Mediaset è ufficiale - facebook.com facebook Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com