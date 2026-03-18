Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si è rivolta in diretta a Chanel Totti, rimproverandola per un comportamento, mentre nello stesso episodio si è assistito a uno scontro tra Elia e Volpe. La conduttrice ha preso posizione durante la trasmissione, mostrando un approccio deciso e diretto, in continuità con il suo stile di conduzione.

Il Grande Fratello Vip riapre i battenti e lo fa con una Ilary Blasi esplosiva. La conduttrice, arrivata alla guida del reality dopo l’addio di Alfonso Signorini, ha subito messo le cose in chiaro, imponendo il suo stile di conduzione fresco e spigliato. Battute e frecciatine non sono mancate, oltre ad uno scambio molto divertente con la figlia Chanel Totti, presente in studio. Ilary Blasi emozionata: la prima puntata del GF Vip. L’ingresso in studio di Ilary Blasi è stato fra gli applausi. Bellissima, fasciata in un elegante abito nero, la conduttrice ha salutato il pubblico ed è apparsa molto emozionata. “Questo per me è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene – ha detto -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, Ilary Blasi bacchetta Chanel Totti in diretta. Scontro Elia-Volpe

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