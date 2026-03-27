Grande Fratello Vip cambia giorno | fuga dalla partita Italia-Bosnia tra ascolti in calo e scaramanzia

Il reality show Grande Fratello Vip modifica la sua programmazione, spostando la messa in onda in un giorno diverso rispetto al passato. La decisione arriva in seguito alla partita tra Italia e Bosnia, che ha attirato molta attenzione, portando a un calo degli ascolti per il programma. Mediaset ha scelto di evitare sovrapposizioni con l'evento sportivo.

Grande Fratello Vip cambia programmazione: perché Mediaset evita Italia-Bosnia?. Il Grande Fratello Vip cambia rotta all’improvviso. La puntata prevista per martedì 31 marzo è stata anticipata a lunedì 30 marzo, sempre in prima serata su Canale 5. Una scelta tutt’altro che casuale. Quella sera, infatti, è in programma il playoff decisivo per l’ammissione al mondiale di calcio tra Italia e Bosnia. Uno scontro televisivo che Mediaset ha preferito evitare, spostando il reality per non mandarlo allo sbaraglio contro la Nazionale. Al posto del GF Vip, era prevista una puntata extra di Scherzi a parte, ora rimandata a data da destinarsi. C’entra anche la “scaramanzia”? Il precedente del 2017. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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