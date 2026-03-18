La prima puntata del Grande Fratello Vip 8 condotta da Ilary Blasi ha avuto ascolti inferiori alle attese e si è posizionata dietro la fiction di Rai 1 con Lino Guanciale, che ha dominato gli ascolti della serata del 17 marzo. La trasmissione ha incontrato difficoltà nel catturare l'interesse del pubblico, risultando meno seguita rispetto alle previsioni iniziali.

Serata complicata per Ilary Blasi: il ritorno del Grande Fratello non convince e la fiction Rai con Lino Guanciale domina gli ascolti TV del 17 marzo La prima puntata del Grande Fratello targato Ilary Blasi non è riuscita a rispettare le aspettative. Nonostante l'hype legato al ritorno della conduttrice, il reality appare meno coinvolgente e fatica a conquistare il pubblico, soprattutto se confrontato con le fiction di Rai 1, dove volti come Lino Guanciale continuano a catturare l'interesse degli spettatori. Grande Fratello flop: la serata premia le fiction Rai con Lino Guanciale Nonostante il ritorno del reality su Canale 5, la serata ha premiato programmi di genere diverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Grande Fratello Vip 8 non parte bene: ascolti tiepidi, battuto dalla fiction di Rai 1

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