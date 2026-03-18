Ascolti tv ieri 17 marzo chi ha vinto tra Le libere donne e Grande Fratello Vip | i dati in aggiornamento

I dati Auditel di ieri, 17 marzo, sono in aggiornamento e riguardano le ascoltazioni televisive di due programmi:

I dati Auditel in aggiornamento su Le libere donne di Rai 1 e la prima puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv del prime time. Completa la prima serata anche la sfida dell'access con Affari Tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra "Le libere donne" con Lino Guanciale, Taratata e DiMartedìLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 10 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

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GF VIP ascolti tv prima puntata 17 marzo 2026: numeri record, Ilary Blasi fa il miracolo e asfalta Ventura e SignoriniIeri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del GF VIP 2026 targato Ilary Blasi: ecco quanto ha fatto in termini di ascolti tv. donnapop.it

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