Grande Fratello Vip 8 | chi conquisterà l’immunità stasera? I sondaggi parlano chiaro

Stasera, venerdì 27 marzo, va in onda la quarta puntata del GF Vip 8. Quattro concorrenti sono in nomination e sono al televoto, che potrebbe determinare chi otterrà l’immunità. I sondaggi online mostrano le preferenze del pubblico, con alcune candidate che risultano in vantaggio rispetto alle altre. La puntata si svolge in un clima di attesa per conoscere il risultato del televoto e l’eliminato della serata.

Stasera, venerdì 27 marzo, va in onda la quarta puntata del GF Vip 8. Quattro concorrenti sono al televoto per conquistare l'immunità: ecco cosa dicono i sondaggi. Stasera, venerdì 27 marzo, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. Nel corso della serata verrà annunciato il concorrente preferito dal pubblico tra quelli finiti in nomination martedì scorso. Il più votato si guadagnerà l'immunità. Questa settimana, il televoto coinvolge quattro concorrenti. Come votare il proprio concorrente preferito È possibile esprimere la propria preferenza in due modi: SMS: inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo variabile fino a circa 0,16€ a seconda dell'operatore). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: chi conquisterà l’immunità stasera? I sondaggi parlano chiaro Articoli correlati Grande Fratello Vip, anticipazioni del 20 marzo 2026: chi conquisterà l’immunità?Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, guiderà una diretta che si preannuncia intensa, tra televoto, confronti accesi e... Grande Fratello Vip 2026, stasera in diretta la seconda puntata: la sfida per chi otterrà l’immunitàVenerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto... Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip 8: chi sono i concorrenti, da Raimondo Todaro all'ex di Temptation Island; Grande Fratello Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli perfida e preziosa (9), Adriana Volpe noiosa (4), Ilary Blasi non merita ascolti flop (8); Grande Fratello Vip, da Paola Caruso ad Antonella Elia: il cast ufficiale; Grande Fratello Vip 8 al via stasera: la lista completa dei vipponi esclusi e dei concorrenti spia. Crollo degli ascolti per Grande Fratello Vip 8: numeri, cause e scenariIl Grande Fratello Vip 8 ha debuttato con risultati deludenti e la seconda puntata è stata ancora peggiore: ecco i numeri e le ragioni dietro il calo ... notizie.it Grande Fratello Vip 8, giorno 10: commenti al liveGrande Fratello Vip 8, giorno 10: commenti al live. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. isaechia.it Lo stile di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi ha scelto un’eleganza minimalista e sofisticata per il suo look al Grande Fratello Vip 2026, abbandonando gli eccessi per puntare su dettagli che raccontano una vera storia di stile. "Voglio essere p - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com