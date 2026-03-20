Il 20 marzo 2026 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. In questa occasione, si saprà chi otterrà l’immunità tra i concorrenti. Le dinamiche all’interno della Casa sono caratterizzate da tensioni, alleanze improvvise e primi segnali di sfiducia tra i partecipanti. La puntata promette di svelare anche eventuali sviluppi nelle relazioni tra i coinquilini.

Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, guiderà una diretta che si preannuncia intensa, tra televoto, confronti accesi e storie personali che stanno emergendo con forza. Cosa cambierà negli equilibri? Chi conquisterà l’immunità? E quali rapporti rischiano di esplodere davanti alle telecamere? Scopriamolo insieme. I primi giorni del Grande Fratello Vip hanno già messo in luce due fronti opposti. Da una parte c’è il clima leggero e imprevedibile creato da Alessandra Mussolini e Paola Caruso, una coppia inaspettata che sta divertendo i compagni con battute, confidenze e un’intesa che potrebbe rivelarsi strategica. Dall’altra parte, invece, si riaccende una rivalità storica: Antonella Elia e Adriana Volpe tornano a scontrarsi dopo anni di tensioni mai del tutto sopite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 20 marzo 2026: chi conquisterà l’immunità?

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