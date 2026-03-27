Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle 21:35, va in onda su Canale 5 la quarta puntata di Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione viene trasmessa anche in streaming, consentendo agli spettatori di seguirla online. La puntata si presenta come l’appuntamento settimanale con il reality, che coinvolge i concorrenti e il pubblico da casa.

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

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