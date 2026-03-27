Grande Fratello Vip 2026 anticipazioni quarta puntata | il ‘bigliettinogate’ di Raimondo Todaro

Venerdì 27 marzo 2026 si è svolta la quarta puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata è stato discusso il cosiddetto ‘bigliettinogate’ di Raimondo Todaro. La puntata ha visto anche l’ingresso di nuovi concorrenti e l’eliminazione di un concorrente.

Anticipazioni quarta puntata di venerdì 27 marzo 2026. Quarta puntata per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il focus si concentrerà sulle vecchie tensioni e le nuove alleanze nate nella Casa. I rapporti tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini sono sempre più tesi, tra reciproche critiche e accuse. Inoltre, nel corso di un aperitivo, Raimondo Todaro non ha rispettato le regole del gioco e si è reso protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Giovanni Calvario, motivo per cui stasera ci sarà la resa dei conti. Tra le altre cose, Raimondo è protagonista di un “ bigliettinogate ”: un messaggio segreto arrivato dall’esterno e trovato nascosto nelle sue scarpe. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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