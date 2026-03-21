Grande Fratello Vip 2026 Raimondo Todaro | la malattia e il rapporto con il padre | Video Mediaset

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro ha parlato della sua malattia, definendola “un periodo brutto”, e ha condiviso alcuni dettagli sul rapporto con il padre. La discussione si è concentrata sulle sue esperienze personali e sulle sfide affrontate negli ultimi tempi, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita privata. La puntata è stata trasmessa in diretta su Mediaset.

Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip 2026 parla della sua malattia e del rapporto con il padre. GF VIP 2026, Raimondo Todaro e la malattia: “è stato un periodo brutto”. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro ha aperto il suo cuore parlando di un momento molto difficile della sua vita. L’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle si è ritrovato a dover combattere contro tre tumori. “ Oggi sto benissimo, un pò di pensieri che non riguardano me in prima persona, ma altre persone della mia vita che devono tenere duro. E’ stato un periodo brutto dove il mio lavoro e mia figlia mi hanno salvato, ti senti inutile. In tutta la mia carriera qualsiasi cosa che ho fatto è dipeso da me, ma ad un certo punto mi sono sentito inerme. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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