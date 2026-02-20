Milano-Cortina gran finale all’Arena tra spettacolo e misure di sicurezza | ci sarà anche la premier Meloni
Milano-Cortina ha vissuto un evento importante, con la cerimonia di chiusura prevista domenica alle 20 all’Arena di Verona. La manifestazione, che riunisce atleti e spettatori da tutto il mondo, si svolge tra spettacoli e misure di sicurezza rafforzate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà, rafforzando l’attenzione nazionale sull’evento. All’interno dell’Arena, si svolgeranno anche esibizioni artistiche e fuochi d’artificio per concludere i Giochi invernali.
Domenica a Verona la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali: città blindata con un imponente piano di sicurezza Verona è pronta a ospitare la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domenica alle 20 all’Arena di Verona, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento sarà trasmesso sulle piattaforme che hanno seguito l’intera manifestazione, tra cui Rai ed Eurosport. È stata proprio la premier a mettere in rilievo il significato di queste settimane olimpiche. In un’intervista a Sky Tg24, Meloni ha parlato di «tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria».🔗 Leggi su Veronasera.it
