Un giornalista commenta la vicenda di una professoressa di Bergamo, accoltellata da un ragazzo di 13 anni durante l’orario scolastico. Ha letto gli articoli pubblicati su giornali e siti web riguardanti l’incidente, descrivendo il fatto come un caso estremo che però solleva questioni condivise da molte persone. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni pubbliche.

"I ragazzi non hanno più la capacità di esprimere con delle parole quello che provano, un problema che riguarda anche noi adulti", ha detto il torinese "Ho letto tutto quello che c'era sui giornali e sui siti riguardo alla storia della professoressa di Bergamo, accoltellata da un 13enne a scuola". Massimo Gramellini, sui suoi canali social, apre così il suo intervento sul caso di Trescore Balneario. Nel bergamasco un tredicenne ha accoltellato la professoressa a scuola e si è filmato in diretta su Telegram. La docente di francese, Chiara Mocchi, è finita in terapia intensiva e fortunatamente è stata dichiarata successivamente fuori pericolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Gramellini sulla vicenda della professoressa accoltellata da un 13enne: "Caso estremo, ma ci dice qualcosa che riguarda tutti"

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