Bergamo professoressa accoltellata da un 13enne in diretta su Telegram | la scritta vendetta sulla maglia l' esplosivo a casa e il pianto a dirotto in presidenza

Da xml2.corriere.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una professoressa è stata accoltellata da un tredicenne durante una conversazione in diretta su Telegram. Il ragazzo, che indossava una maglietta con la scritta «vendetta», è stato successivamente trasferito in una comunità. In casa aveva dell’esplosivo, mentre in presidenza si è mostrato in preda al pianto.

DALLA NOSTRA INVIATABERGAMO - La campanella è appena suonata. C’è un ragazzino di terza media che entra nella sua scuola assieme a tutti gli altri. Ma non è come tutti gli altri. Non stavolta. In tasca ha un coltellaccio, nello zaino una scacciacani, addosso una t-shirt con la scritta «Vendetta» e nella testa pessime intenzioni. Il suo telefonino è acceso in modalità registrazione e tutto quello che farà, da questo momento in poi, sarà trasmesso su un canale Telegram privato. Il concetto è: adesso vedrete di cosa sono capace. Il ragazzino tira dritto verso il suo obiettivo: la professoressa di francese. La sorprende alle spalle, in corridoio, e la colpisce con una prima coltellata al collo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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