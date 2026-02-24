GPS 2026 | inserimento aggiornamento valutazione titoli e sanzioni Il punto di Roberta Vannini UIL Scuola RUA

Roberta Vannini della UIL Scuola RUA spiega che le nuove regole per le GPS 202628 nascono dall'esigenza di aggiornare e valutare i titoli più efficacemente. La causa risiede nella necessità di rendere le procedure più trasparenti e di applicare sanzioni più chiare in caso di irregolarità. La revisione coinvolge anche le modalità di inserimento e aggiornamento delle graduatorie. Vannini evidenzia come queste modifiche influenzeranno i prossimi inserimenti.

Graduatorie GPS 202628: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 202628. Dal nuovo algoritmo alle sanzioni, cosa bisogna aspettarsi. Il governo ha aperto il periodo per aggiornare le graduatorie delle supplenze dal 23 febbraio, causa la necessità di rinnovare le liste per il triennio 2026-2028. La finestra per la presentazione dell'istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12. La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. C'è tempo fino al 16 marzo per inoltrare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Nel corso di un Question Time condotto da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha fatto il punto sulle novità attese per l'aggiornamento delle GPS e sul legame con i percorsi abilitanti, chiarendo cosa cambia (e cosa no) nelle due procedu