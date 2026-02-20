Certificazioni informatiche nelle GPS 2026 28 | fino a 4 punti Ecco con quali titoli TABELLA ufficiale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le tabelle ufficiali con le certificazioni informatiche che valgono fino a 4 punti nelle GPS 202628. La causa è l’aggiornamento del sistema di reclutamento, che premia le competenze digitali dei candidati. Tra i titoli riconosciuti ci sono le certificazioni come ECDL e Cisco, che aumentano le possibilità di incarico. La pubblicazione riguarda le modalità di valutazione e le graduatorie, rendendo più chiare le opportunità per chi si prepara a insegnare.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza e le tabelle titoli relative all'aggiornamento GPS del biennio 202628. Ecco quali titoli sono validi.