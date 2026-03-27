GP Giappone 2026 Antonelli appena dietro Russell nelle FP1 Ferrari dietro anche alla McLaren

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima sessione di prove libere del GP del Giappone nel 2026, Antonelli si è piazzato subito dietro Russell, che ha ottenuto il miglior tempo. La Ferrari si è collocata dietro alla McLaren, con entrambe le squadre che hanno mostrato una performance inferiore rispetto alle prime posizioni. La sessione si è svolta senza incidenti rilevanti.

Tutto come previsto. Il duo composto da George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, mettendo in fila tutti i rivali che, ad ogni modo, hanno dimostrato di avere qualche asso nella propria manica. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka baciato dal sole e da temperature interessanti (17° per quanto riguarda l’atmosfera e 39 sull’asfalto) le vetture di Brackley hanno nuovamente fatto la voce grossa con un passo gara che, al momento, ha letteralmente spaventato gli avversari. George Russell (Mercedes) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it

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