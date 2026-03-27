Durante la prima sessione di prove libere del GP del Giappone nel 2026, Antonelli si è piazzato subito dietro Russell, che ha ottenuto il miglior tempo. La Ferrari si è collocata dietro alla McLaren, con entrambe le squadre che hanno mostrato una performance inferiore rispetto alle prime posizioni. La sessione si è svolta senza incidenti rilevanti.

Tutto come previsto. Il duo composto da George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, mettendo in fila tutti i rivali che, ad ogni modo, hanno dimostrato di avere qualche asso nella propria manica. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka baciato dal sole e da temperature interessanti (17° per quanto riguarda l’atmosfera e 39 sull’asfalto) le vetture di Brackley hanno nuovamente fatto la voce grossa con un passo gara che, al momento, ha letteralmente spaventato gli avversari. George Russell (Mercedes) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GP Giappone 2026, Antonelli appena dietro Russell nelle FP1. Ferrari dietro anche alla McLaren

Articoli correlati

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli tallona Russell, McLaren davanti alla Ferrari. Alle 7.00 le FP2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 04.

Leggi anche: F1 GP Cina 2026: Russell vince la Sprint, Antonelli in pole nelle qualifiche. Ferrari subito dietro

Aggiornamenti e contenuti dedicati a GP Giappone 2026 Antonelli appena...

Temi più discussi: F1, GP Giappone 2026. Vincendo a Suzuka, Kimi Antonelli può eguagliare Alberto Ascari dopo 74 anni; F1, GP Giappone 2026: quando e dove vedere qualifiche e gara a Suzuka? Orari programma, diretta tv e streaming; F1, GP Giappone: Russell conduce su Antonelli nelle FP1, seguono le McLaren; F1 GP Giappone 2026, FP2: alle 7.00 del mattino le seconde libere – DIRETTA.

Formula 1, GP Giappone 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio del Giappone della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul ... fanpage.it

F1, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2026: Russell in vetta davanti a Antonelli e Norris. 5° Leclerc, 6° HamiltonGeorge Russell ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del ... oasport.it

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook

Giappone-Italia: all’Ambasciata di Tokyo un forum su economia circolare e sicurezza energetica @mariovattani x.com