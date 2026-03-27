Gp Austin Marquez dopo la caduta | Forte colpo nel muro è andata bene

Durante le prime sessioni di prove libere del Gran Premio di Austin, il pilota spagnolo è stato coinvolto in una caduta che lo ha portato a sbattere contro il muro. Fortunatamente, Marquez non ha riportato ferite gravi e ha dichiarato di aver avuto un forte colpo, ma che sta bene. L'incidente si è verificato all'inizio della FP1, in una pista dove ha già ottenuto sette vittorie.

Pericolo scampato per Marc Marquez: il pilota spagnolo è stato vittima di una brutta caduta a inizio FP1 al Gp di Austin, dove ha già vinto sette volte. Marquez si è schiantato contro il muretto dopo una lunga scivolata sulla ghiaia ( guarda qui il video della caduta ) riportando abrasioni su avambraccio e mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gp Austin, Marquez dopo la caduta: "Forte colpo nel muro, è andata bene" Articoli correlati Leggi anche: GP Austin, brutta caduta per Marquez: bandiera rossa in FP1 Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta di Marc Marquez nella FP1. Bezzecchi e Bagnaia cominciano bene Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gp Austin Marquez dopo la caduta Forte... Temi più discussi: Bezzecchi e la battuta su Marquez: 'Ha vinto più lui ad Austin che io...'; Verso il GP Austin: Marquez sfida i fantasmi, Aprilia ancora regina? Orari TV e streaming; MotoGP | GP Austin, Marquez: E’ una delle piste che preferisco; Marquez, la sua Austin per inseguire la 100ª vittoria: Ma Bezzecchi è il favorito. Io cercherò di fermarlo. Gp Austin, Marquez cade malamente: ansia Ducati, come sta, parla Tardozzi. Libere ad Acosta, Marc 4°, Bagnaia 11°Brutta caduta per Marc Marquez in avvio di prove libere della MotoGP ad Austin, lo spagnolo torna in moto e fa 4° dietro Acosta, Diggia e Martin. Più indietro Bezzecchi e Bagnaia. Le parole di Davide ... sport.virgilio.it MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Acosta al Top, Marquez cade e fa quartoMotoGP Prove Libere 1 GP delle Americhe - Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2026 in program ... motograndprix.motorionline.com Moto3, Pini e Bertelle protagonisti nelle pre-qualifiche di Austin. Quiles piazza il miglior tempo - x.com MOTOGP, FP1 AUSTIN - ACOSTA DAVANTI A DIGGIA E MARTIN, 4º MARQUEZ DOPO LA CADUTA. BEZ 9º #MemasGP #MotoGP #USGP - facebook.com facebook