Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa dall’area di Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro di recenti sviluppi nelle sue ricerche. Le indagini stanno facendo passi avanti, offrendo nuove speranze e chiarimenti sulla vicenda. Restano in corso approfondimenti da parte delle autorità, che continuano a lavorare per chiarire le circostanze della scomparsa.

Le attività di ricerca di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dall’8 gennaio nell’area di Anguillara Sabazia, hanno registrato un avanzamento significativo. Nel corso degli accertamenti tecnici eseguiti dai militari dell’Arma, l’utilizzo del luminol ha permesso di individuare tracce di sangue su più punti riconducibili all’ambiente familiare della donna. Secondo quanto emerso, residui ematici sono stati rilevati su un camion dell’azienda di Claudio Carlomagno, sull’ autovettura in uso all’uomo e all’interno della villa di famiglia in via Costantino 9. L’esito dei rilievi ha determinato il sequestro dell’abitazione, per consentire ulteriori approfondimenti scientifici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Federica Torzullo, la notizia è appena arrivata: “Proprio lì”

