Goretzka svincolato dal 30 giugno | Napoli Milan e Inter su di lui

Leon Goretzka è svincolato dal 30 giugno e le principali squadre italiane, tra cui Napoli, Milan e Inter, sono interessate al suo acquisto. La ricerca di un nuovo club da parte del centrocampista tedesco ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A, che stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un accordo già raggiunto o a trattative in corso.

"> Leon Goretzka: Nuove Voci di Mercato. MILANO, GERMANIA – 29 MARZO: Leon Goretzka del FC Bayern München controlla il pallone durante la partita di Bundesliga tra FC Bayern München e FC St. Pauli 1910 all’Allianz Arena il 29 marzo 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander HassensteinGetty Images) Con l’avvicinarsi dell’estate, il futuro di Leon Goretzka suscita grande interesse nel mondo del calcio. Il centrocampista tedesco, attualmente in forza al Bayern Monaco, sarà un free agent dal prossimo giugno. Recentemente, il Napoli è emerso come uno dei club più interessati al suo ingaggio, unendosi così a Milan, Inter e Arsenal, tutte squadre alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Goretzka svincolato dal 30 giugno: Napoli, Milan e Inter su di lui. Articoli correlati Il Napoli sfida il Milan per Goretzka svincolato di lusso del BayernIl Napoli guarda a Goretzka svincolato di lusso del Bayern Monaco Ne scrive il Corriere dello Sport. Calciomercato Milan, per la mediana occhi sul futuro svincolato Goretzka. Anche se …'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore... Tutto quello che riguarda Goretzka svincolato Temi più discussi: Goretzka piace al Napoli: sfida a Juve e Milan, lascerà il Bayern a zero; Goretzka al centro del mercato: chiesta cifra monstre per l'ingaggio da svincolato; NAPOLI SULLO SVINCOLATO GORETZKA! CDS: MANNA ATTENTO A QUESTA OPPORTUNITÀ; Il Napoli mette nel mirino Goretzka, è sfida al Milan! Ci sono altre due big di A – CdS. Goretzka svincolato dal 30 giugno: Napoli, Milan e Inter su di lui.MILANO, GERMANIA – 29 MARZO: Leon Goretzka del FC Bayern München controlla il pallone durante la partita di Bundesliga tra FC Bayern München e FC St. Pauli 1910 all’Allianz Arena il 29 marzo 2025 a Mo ... napolipiu.com Goretzka, non c'è solo il Milan: un altro club di Serie AGoretzka può rappresentare un’idea a costo zero per il Milan, ma i rossoneri non sono gli unici ad averci messo gli occhi Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si a ... milannews24.com #Napoli sullo svincolato #Goretzka! CdS: "#Manna attento a questa opportunità" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli-sullo-svincolato-Goretzka--CdS---Manna-attento-a-questa-opportunita--146864.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook Napoli su Goretzka! Cds: "Occhi sullo svincolato di lusso per l'estate, Manna c'è" x.com