Goretzka può arrivare al Napoli? Trattativa difficile

Il nome di Leon Goretzka è diventato oggetto di discussione tra i media sportivi, con voci che indicano un possibile interesse del club partenopeo. Secondo fonti vicine alla trattativa, il giocatore tedesco potrebbe lasciare il club attuale, ma le trattative sono considerate complicate. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sulle modalità o sui tempi di un eventuale trasferimento.

Il giocatore, infatti, è destinato a svincolarsi e guarda con interesse a una nuova esperienza, possibilmente in un campionato diverso dalla Bundesliga. Tra le squadre interessate c’è anche il Napoli, che osserva la situazione con attenzione, consapevole però delle difficoltà legate all’operazione. Il vero nodo riguarda le richieste economiche. Goretzka chiede un ingaggio molto alto: circa 7 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono bonus. Non solo. Sul tavolo c’è anche la richiesta di un contratto pluriennale e soprattutto un ricco bonus alla firma che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Cifre importanti, che rendono la trattativa complicata per qualsiasi club italiano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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