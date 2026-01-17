Il mercato invernale si apre con interesse per le trattative tra Fiorentina e Napoli. La squadra partenopea valuta possibili innesti per rafforzare la rosa, cercando di rispettare le restrizioni economiche. Le negoziazioni sono in corso e potrebbe esserci qualche novità già a gennaio, offrendo opportunità di miglioramento senza compromettere l’equilibrio finanziario.

Il Napoli continua nella ricerca di calciatori in grado di garantire un aumento di qualità della propria rosa, dovendo però mantenere l’equilibrio imposto dal saldo zero sul mercato. La nuova pista è quella che porta a Niccolò Fortini: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club azzurro sarebbe quello più interessato a lui insieme alla Roma. Moretto: “Forte interesse del Napoli per Fortini”. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sul futuro di Fortini, con tanti club di Serie A (Napoli compreso) su di lui: “La Roma ha avanzato una proposta respinta dalla Fiorentina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dalla Fiorentina al Napoli: si accende la trattativa, può arrivare già a gennaio

Leggi anche: Calciomercato Napoli, occhi sul gioiellino della Bundesliga: può arrivare già a gennaio

Leggi anche: Napoli, che assist dall’agente del centrocampista: il trasferimento può arrivare già a gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fagioli accende la polemica: “Dillo che era fallo”. La risposta secca del giocatore rossonero.

Si accende la trattativa per Cancelo, il Fener irrompe per Guendouzi: le top news delle 18 - Secondo quanto raccolto da TMW, la Fiorentina e l'entourage del laterale di appena 19 anni non si sono ancora seduti al tavolo delle trattative ... tuttomercatoweb.com

Mercato: Juve su Maldini e Pellegrino, Napoli tra il sogno Sterling e Ferguson. Taylor idolo Lazio, che sfottò alla Roma - Tutte le trattative e le indiscrezioni del settimo giorno di calciomercato della Serie A. sport.virgilio.it