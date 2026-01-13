Il mercato del Milan si prepara a valutare diverse possibilità per rafforzare il centrocampo. Tra le ipotesi, quella di un eventuale arrivo di Goretzka dal Bayern Monaco a parametro zero, a partire da giugno. Un’opportunità che potrebbe rappresentare un intervento strategico per la rosa rossonera, in un contesto di continue valutazioni e pianificazioni future.

Occasione a parametro zero? Il mercato del Milan non dorme mai e guarda già oltre la sessione invernale. Dopo aver puntellato il reparto offensivo con l’innesto del bomber tedesco Niclas Füllkrug, la dirigenza di via Aldo Rossi proietta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, pazza idea Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco può arrivare a giugno in un caso!

Leggi anche: Goretzka Napoli, il centrocampista del Bayern Monaco offerto all’ex Juve Conte: cosa sta accadendo lato mercato. Le ultime

Leggi anche: Mercato Inter, sfida a Juve e Milan per Licina: il gioiello del Bayern può arrivare a zero! Ecco chi è

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma-Napoli, pazza idea di mercato: i due club pensano ad uno scambio alla pari; Juventus, Slot allo scoperto su Chiesa: la confessione che agita Spalletti. Spunta un clamoroso scambio col Milan; Di Marzio| Il Liverpool non vuole cedere Federico Chiesa in prestito alla Juventus: le ultime; Kolarov e il manuale del bravo secondo: Con Chivu ho un compito molto difficile.

Juventus, Slot allo scoperto su Chiesa: la confessione che agita Spalletti. Spunta un clamoroso scambio col Milan - Il ritorno di Chiesa alla Juventus non è affatto scontato: cosa ha detto l'allenatore del Liverpool Arne Slot. sport.virgilio.it

Milan-Modric: una pazza idea e due ostacoli - Il Milan sogna un grande colpo di esperienza da aggiungere a una rosa giovane e di grande prospettiva e per questo sta continuando a sognare Luka Modric. calciomercato.com

Pazza idea per giugno, Rai svela: "Manna si è informato su Zaniolo" - Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato di una possibile trattativa del Napoli per il mercato estivo: ... tuttonapoli.net