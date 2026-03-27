Golfo Arabico | sicurezza energetica e ruolo delle major statunitensi

Da gazzetta.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Arabico sta influenzando gli equilibri energetici globali. Le tensioni nel tratto di mare strategico hanno portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte petrolifere. Le compagnie energetiche statunitensi sono coinvolte in operazioni di sorveglianza e protezione delle installazioni, mentre le tensioni tra le due nazioni si riflettono anche sulla stabilità del settore.

L’escalation tra Stati Uniti e Iran ridefinisce gli equilibri energetici globali: tra rischio di blocco dello Stretto di Hormuz, volatilità dei prezzi del Brent e vulnerabilità logistiche, ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillips si trovano al centro di una crisi sistemica che impone diversificazione, resilienza operativa e integrazione con la sicurezza strategica statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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