Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Arabico sta influenzando gli equilibri nel settore energetico globale, con particolare attenzione alla sicurezza delle forniture di petrolio. Le compagnie americane operano nella regione e sono coinvolte in questioni legate alla stabilità delle rotte marittime e alla produzione di risorse. La situazione ha portato a tensioni che riguardano direttamente l’approvvigionamento energetico internazionale.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ridefinisce gli equilibri energetici globali: tra rischio di blocco dello Stretto di Hormuz, volatilità dei prezzi del petrolio Brent e vulnerabilità logistiche, le grandi compagnie ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillips si trovano al centro di una crisi sistemica che impone diversificazione, resilienza operativa e integrazione con la sicurezza strategica statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Golfo Arabico: sicurezza energetica e ruolo delle compagnie americane

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