Nel torneo Texas Children’s Houston Open, Paul Waring ha iniziato con un buon punteggio, mentre Griffin e Koepka sono rimasti indietro rispetto ai leader dopo le prime fasi della competizione. La giornata si è aperta con diverse performance, con alcuni giocatori che hanno ottenuto risultati migliori rispetto ad altri nelle prime buche. La sfida prosegue con i protagonisti che cercano di migliorare le proprie posizioni.

È partito molto Paul Waring in quel di Houston, dove si sta giocando il Texas Children’s Houston Open. Il britannico, vincitore del Nordea Master nel 2018 e dell’Abu Dhabi HSBC Championship nel 2024, ha chiuso il primo round in -7 ad un colpo di distanza da Gary Woodland e 2 colpi su un gruppetto di golfisti fermo a -5 composto da Tom Hoge, Michael Brennan e Sam Burns. Nonostante siano 75 i giocatori che hanno girato sotto par nella prima giornata del torneo (dove ci sono in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup) i risultati non sono, fin qui, troppo bassi, con 69 giocatori che si attestano tra il -4 e il -1. Tra questi anche l’irlandese Shane Lowry (-1 in T59, i fratelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard (-2 in T31), Tony Finau e Rickie Fowler (-3 in T11). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Waring parte bene in Texas. Attardati Griffin e Koepka

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