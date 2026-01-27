Golf | al Farmers Insurance Open il ritorno di Brooks Koepka tema numero uno

L'articolo analizza il ritorno di Brooks Koepka al Farmers Insurance Open, un evento di rilievo nel mondo del golf. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei media e degli appassionati, sottolineando l'importanza del suo ritorno in campo dopo un periodo di assenza. Un’occasione per osservare da vicino le sue performance e le prospettive future nel circuito professionistico.

C’è poco da girarci intorno: al Farmers Insurance Open il tema più importante riguarda il ritorno di Brooks Koepka, che ha sostanzialmente dominato i temi della stampa golfistica americana e non solo nelle ultime settimane. L’ex numero 1 e pluricampione Major si ripresenta al via di un evento del PGA Tour come vero e proprio cavallo di ritorno dalla LIV Golf, all’interno di un programma estremamente ristretto, tale che sono in pochissimi a poter tornare sul circuito a stelle e strisce. Nei fatti, al di là dell’aver portato il field del torneo che si gioca al Torrey Pines (sui due percorsi per i primi due giri, sul South Course per i restanti due) a 147 dai 144 originali, il ritorno di Koepka fa da catalizzatore su tutta la linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

