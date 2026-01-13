Brooks Koepka è pronto a riprendere il suo percorso sul PGA Tour. L’annuncio, confermato dal CEO del circuito, Brian Rolapp, apre una finestra per i giocatori che, in passato, hanno partecipato alla LIV Golf di rientrare nel circuito americano. Questa decisione segna un passo importante nelle dinamiche di transizione tra i due circuiti e può influenzare il panorama del golf professionistico.

Brooks Koepka può tornare a giocare sul PGA Tour. L’annuncio ufficiale lo ha dato l’attuale CEO del circuito americano, Brian Rolapp, che lo ha comunicato all’interno di una più ampia dichiarazione che si lega alle modalità di rientro per i “transfughi” che, negli scorsi anni, sono andati a giocare con la LIV Golf, la superlega araba che tante divisioni ha creato nell’ambiente. E che l’ex numero 1 mondiale ha lasciato nel finale di 2025. Spiega Rolapp: “ Il 23 dicembre Koepka ha notificato al PGA Tour che la sua precedente affiliazione si è conclusa e, di conseguenza, ha richiesto di poter tornare membro del tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Brooks Koepka torna sul PGA Tour. Aperta una finestra per i rientri

Leggi anche: Golf, Valimaki vince il The RSM Classic. Prima vittoria del finlandese sul PGA Tour

Leggi anche: Golf, il Grant Thornton Invitational chiude la stagione del PGA Tour

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Brooks Koepka chiede il permesso di tornare sul PGA: ma cosa rischia?; Brooks Koepka torna al PGA Tour dopo una donazione di beneficenza di 5 milioni di dollari; Brooks Koepka lascia il LIV Golf e richiede l’iscrizione al PGA Tour; Brooks Koepka richiede la reintegrazione nel PGA Tour dopo aver lasciato il LIV Golf: rapporto.

Golf: Brooks Koepka torna sul PGA Tour. Aperta una finestra per i rientri - L'annuncio ufficiale lo ha dato l'attuale CEO del circuito americano, Brian Rolapp, che lo ha comunicato ... oasport.it