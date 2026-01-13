Golf | Brooks Koepka torna sul PGA Tour Aperta una finestra per i rientri
Brooks Koepka è pronto a riprendere il suo percorso sul PGA Tour. L’annuncio, confermato dal CEO del circuito, Brian Rolapp, apre una finestra per i giocatori che, in passato, hanno partecipato alla LIV Golf di rientrare nel circuito americano. Questa decisione segna un passo importante nelle dinamiche di transizione tra i due circuiti e può influenzare il panorama del golf professionistico.
Brooks Koepka può tornare a giocare sul PGA Tour. L’annuncio ufficiale lo ha dato l’attuale CEO del circuito americano, Brian Rolapp, che lo ha comunicato all’interno di una più ampia dichiarazione che si lega alle modalità di rientro per i “transfughi” che, negli scorsi anni, sono andati a giocare con la LIV Golf, la superlega araba che tante divisioni ha creato nell’ambiente. E che l’ex numero 1 mondiale ha lasciato nel finale di 2025. Spiega Rolapp: “ Il 23 dicembre Koepka ha notificato al PGA Tour che la sua precedente affiliazione si è conclusa e, di conseguenza, ha richiesto di poter tornare membro del tour. 🔗 Leggi su Oasport.it
