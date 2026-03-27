Golf | Chacarra prende la testa in India Quattro italiani passano il taglio

Nel torneo di golf in India, il giocatore ha preso la testa, mentre quattro italiani sono riusciti a superare il taglio. La gara è attualmente sospesa con molti concorrenti alla buca 14 o alla 15, situazione che potrebbe influenzare gli esiti finali. La condizione della pista e le pause nelle partite rendono incerti gli sviluppi della competizione.

Giro sospeso con diversi giocatori alla buca 14 o alla 15, il che potrebbe cambiare qualcosa sia nelle posizioni di vertice che in zona taglio, ma una certezza è quasi assodata, e cioè la leadership di Eugenio Chacarra: per lo spagnolo -3 di giornata e -8 assoluto per continuare nel suo percorso che lo sta imponendo come giocatore tra quelli di primo piano della stagione attuale. E l’Hero Indian Open, a metà della sua opera, potrebbe essere un altro obiettivo. Chacarra deve però guardarsi da Casey Jarvis, che a proposito di giocatori in forma ne è l’emblema: spettacolare -8 che gli consente di tornare a -7 nell’assoluto e di andare a un solo colpo dall’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Chacarra prende la testa in India. Quattro italiani passano il taglio Articoli correlati Golf: Penge e Bridgeman prendono la testa al Genesis Invitational. McIlroy insegue, Scheffler sfugge al taglioAccoppiata per certi versi anomala, eppure che continua a prendersi le sue soddisfazioni, al comando del Genesis Invitational. Il Carnevale di Venezia prende vita con la rievocazione del taglio della testa del toro | VIDEOL'antica cerimonia affonda le radici nel Medioevo veneziano e ancora oggi celebra l’abilità della città nel coniugare storia, tradizione e spettacolo... TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect Contenuti e approfondimenti su Golf Chacarra prende la testa in India... Discussioni sull' argomento Golf, il Dp World Tour si sposta in India. Eugenio Chacarra prova il bis; Carolina Chacarra nuova Ambassador di Original Penguin; Golf, Waring parte bene in Texas. Attardati Griffin e Koepka; Golf: De Leo parte bene all’Hero Indian Open. Schott guida dopo il primo giro. Golf, il Dp World Tour si sposta in India. Eugenio Chacarra prova il bisL'Asian Swing del Dp World Tour vola, questa settimana, in India per l'Hero Indian Open, torneo che si disputerà da giovedì 26 a domenica 29 e che metterà ... oasport.it Golf, ai nastri di partenza la Sem Cup 2026 x.com Modena Golf & Country Club Tre giorni sul green Se il golf è la tua passione, o sei curioso di provare uno sport nuovo, scopri questo itinerario di 3 giorni tra altrettanti Golf Club in Emilia-Romagna https://visiter.it/2jkv #EmiliaRomagnaSlow #inEmiliaRo - facebook.com facebook