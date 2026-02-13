Il Carnevale di Venezia prende vita con la rievocazione del taglio della testa del toro | VIDEO

Il Carnevale di Venezia si anima con la tradizionale cerimonia del taglio della testa del toro, un evento che si ripete da secoli nel cuore della città. La manifestazione di ieri, giovedì 12 febbraio, ha attirato numerosi visitatori in piazza San Marco, dove si è svolta una spettacolare rievocazione medievale. La rappresentazione, accompagnata da musiche e costumi d’epoca, riscopre un’antica usanza che testimonia la capacità dei veneziani di mantenere vive le tradizioni più radicate nel tempo. Un momento di festa e storia che continua a sorprendere e affascinare chi assiste a questa suggestiva scena.

L'antica cerimonia affonda le radici nel Medioevo veneziano e ancora oggi celebra l'abilità della città nel coniugare storia, tradizione e spettacolo L'evento, curato dall'Associazione "Compagnia L'Arte dei Mascareri" in collaborazione con la Compagnia teatrale Pantakin e con una delegazione della città di Aquileia, ha riportato il pubblico indietro nel tempo, fino al 1162, quando la Serenissima sancì la propria supremazia sul Patriarca di Aquileia. Presente alla cerimonia il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto, che ha sottolineato l'importanza di questa rievocazione medievale.