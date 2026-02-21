Golf | Penge e Bridgeman prendono la testa al Genesis Invitational McIlroy insegue Scheffler sfugge al taglio
Penge e Bridgeman guidano il Genesis Invitational dopo due turni intensi sul campo di Riviera. La loro collaborazione sorprende, anche se dimostra di funzionare, con un vantaggio di pochi colpi su McIlroy, ancora in corsa per la vittoria. Scheffler, invece, non riesce a superare il taglio, lasciando strada agli avversari. La competizione si fa più aspra, con i giocatori pronti a tutto per conquistare il titolo.
Accoppiata per certi versi anomala, eppure che continua a prendersi le sue soddisfazioni, al comando del Genesis Invitational. Al Riviera Country Club, dei tre che erano in testa dopo il primo giro (che era peraltro finito sospeso per pioggia e dunque ha anche avuto un andamento particolare9, reggono per ora soltanto Marco Penge e Jacob Bridgeman. Per l’inglese e l’americano secondo giro in 64 colpi, 7 sotto il par: è un totale di -12 per l’uno e per l’altro. Lascia temporaneamente la coppia di testa Rory McIlroy, ma il nordirlandese non è poi lontano, dal momento che resta a un unico colpo, con lo score di -11.🔗 Leggi su Oasport.it
