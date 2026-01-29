La serie TV di God of War per Prime Video si avvicina a una fase più concreta. Sono stati annunciati gli attori che interpreteranno Thor e Odino, i due personaggi chiave della mitologia norrena e della storia della saga. La produzione continua a svelare i volti che daranno vita a queste figure mitiche.

La serie TV di God of War in lavorazione per Prime Video continua a prendere forma. Sono stati infatti annunciati gli attori che interpreteranno Thor e Odino, due figure centrali della mitologia norrena e dell’arco narrativo della saga. Le scelte di casting puntano su interpreti di grande esperienza, con l’obiettivo di dare profondità e credibilità ai personaggi. Il progetto, ispirato ai celebri videogiochi PlayStation, è già stato confermato per due stagioni. La produzione è affidata a un team di primo piano dell’industria televisiva. Dopo aver svelato l’attrice che interpreterà la dea Sir, la produzione ha svelato che Thor, il Dio del Tuono, sarà interpretato da Ólafur Darri Ólafsson, attore islandese noto per serie come Severance e Trapped. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War: sono stati svelati gli attori di Thor ed Odino della serie TV di Prime Video

Approfondimenti su God of War Seria

La serie di Prime Video dedicata a God of War ha già scelto il suo Thor.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su God of War Seria

Argomenti discussi: God of War, il cast della serie Amazon si espande ancora: arriva Teresa Palmer; Il cast è pronto: ora il live?action di God of War sfida il mito del videogioco; Faith of Danschant Hereafter: l'action tra Prince of Persia e GoW è stato cancellato?; God of War, la star di Boots Max Parker presterà il volto a Heimdall.

God of War: la serie TV di Prime Video ha trovato il suo Thor, ecco chi èSvelato l'attore che interpreta Thor nella serie TV di God of War, ed è un volto conosciuto che è entrato a far parte anche del cast di Severance: vediamo di chi si tratta. multiplayer.it

God of War: la serie Prime Video ha trovato il suo Thor. Scelto Ólafur Darri ÓlafssonPrime Video annuncia Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor per la serie God of War. Scopri i dettagli sul cast con Ryan Hurst e la trama. universalmovies.it

Il loro ultimo cortometraggio, Playing God, è arrivato nella shortlist agli Oscar 2026 per il Miglior Cortometraggio d’Animazione. Unico progetto italiano, che segna anche un primato storico. E sono di #Bologna. Matteo Burani e Arianna Gheller sono due giovan - facebook.com facebook