God of War il pantheon norreno della serie Prime Video prende forma | trovati gli interpreti di Thor e Odino

La serie di God of War su Prime Video sta iniziando a prendere forma. Sono stati annunciati gli attori che interpreteranno Thor e Odino, e le prime immagini suggeriscono un racconto che si svilupperà tra potere e tradimenti nella mitologia nordica. La produzione si prepara a portare su schermo un mondo ricco di conflitti e legami familiari complicati, lontano dall’ambientazione della console.

Il mondo di God of War sta finalmente prendendo corpo fuori dalla console. Tra rivelazioni di casting e dettagli narrativi, la serie Prime Video promette di trasformare la mitologia nordica in un racconto seriale stratificato, fatto di potere, colpa e legami familiari freddi come il Nord. La serie tv di God of War accelera sul casting: Ólafur Darri Ólafsson vestirà i panni di un Thor tormentato, mentre Mandy Patinkin interpreterà un Odino inquietante e manipolatore. Il mito nordico si prepara a una rilettura più umana e oscura. Un Thor spezzato e un Odino che incute timore La serie televisiva di God of War continua a costruire il suo pantheon narrativo e lo fa puntando su volti di grande spessore.

