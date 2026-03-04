Metalli preziosi dai meteoriti | i microbi minatori superano il primo test sulla Stazione Spaziale Internazionale
Sulla Stazione Spaziale Internazionale, i ricercatori hanno condotto un esperimento con microbi in grado di estrarre metalli da un meteorite. Questi microbi “minatori” sono stati sottoposti al primo test nello spazio, dimostrando di poter agire in condizioni di microgravità. L’obiettivo è valutare le potenzialità di queste forme di vita nel recupero di metalli preziosi dai meteoriti nello spazio.
Sulla Stazione Spaziale Internazionale i ricercatori hanno testato microbi capaci di estrarre metalli da un meteorite. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica npj Microgravity. 🔗 Leggi su Fanpage.it
