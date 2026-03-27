Gli Stati Uniti affermano di aver distrutto circa un terzo del loro arsenale missilistico iraniano dopo un mese di attacchi contro la Repubblica Islamica. Queste informazioni sono state fornite da cinque fonti vicine all’intelligence americana e sono state riportate da Reuters. La notizia riguarda la quantità di missili iraniani colpiti durante le operazioni militari condotte negli ultimi tempi.

Secondo cinque fonti vicine all’intelligence americana, citate da Reuters gli Stati Uniti possono affermare con certezza di aver distrutto solo circa un terzo del vasto arsenale missilistico iraniano, in un mese di attacchi contro la Repubblica Islamica. Lo stato di circa un altro terzo dei missili è meno chiaro, ma è probabile che i bombardamenti statunitensi e israeliani abbiano danneggiato, distrutto o seppellito in tunnel e bunker sotterranei altrettanti missili. Donald Trump (Ansa). L’Iran ha ancora una scorta significativa di missili e droni. Una delle fonti ha affermato che le informazioni di intelligence sono simili anche per quanto riguarda i droni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gli Stati Uniti sono certi di aver distrutto solo un terzo dell’arsenale missilistico iraniano

Articoli correlati

“Gli Usa sono al collasso economico e depredano chi non può difendersi”. Parla il docente dell’Università di Lüneburg, De Angelis: “Gli Stati Uniti non sono nostri alleati, vogliono solo sfruttarci”Il blitz in Venezuela e la cattura di Maduro sembrano delineare una ‘Dottrina Trump’ basata sulla forza.

Gli Stati Uniti abbattono drone iraniano: la tensione è alle stelleWashington afferma di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato "aggressivamente" a una portaerei in Medio Oriente.

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Contenuti utili per approfondire Gli Stati Uniti

Temi più discussi: Gli Stati Uniti potranno utilizzare le basi in Romania per la guerra in Medio Oriente; Usa, l'economia al bivio tra impatto della guerra e consenso interno; Un visto per entrare negli Usa? Per averlo serve versare una cauzione di 15mila dollari; Con Trump Usa non sono più una democrazia liberale, così l'istituto di controllo più autorevole.

Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del ... fanpage.it

Stati Uniti Rubio: «Fiducioso sulla riapertura dei negoziati con l'Iran»Il segretario di Stato degli USA Marco Rubio ha espresso ieri la sua fiducia sulla riapertura dei negoziati con l'Iran, prima di partire per la Francia e per la ministeriale del G7. bluewin.ch

#Netflix ha aumentato ancora i prezzi negli Stati Uniti, ritoccando tutti i piani di abbonamento per la seconda volta in poco più di un anno. Il piano con pubblicità sale a 8,99 dollari, mentre standard e premium arrivano rispettivamente a 19,99 e 26,99 dollari al - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti fanno trapelare sui media possibili piani d’attacco terrestri A sua volta l’Iran si adegua promettendo risposte @guidoolimpio, @Corriere x.com