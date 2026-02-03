Gli Stati Uniti abbattono drone iraniano | la tensione è alle stelle

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava in modo aggressivo a una portaerei nel Medio Oriente. La decisione è arrivata dopo che il drone aveva sorvolato la zona, alzando di nuovo la tensione tra Washington e Teheran. La manovra ha scatenato reazioni immediate, con l’amministrazione americana che difende il gesto come una misura di difesa necessaria. La situazione rimane calda e rischia di provocare ulteriori escalation nella regione.

Washington afferma di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato "aggressivamente" a una portaerei in Medio Oriente. Intanto motovedette iraniane armate hanno tentato di fermare una petroliera battente bandiera statunitense nello Stretto di Hormuz a pochi giorni dall'annunciata ripresa dei colloqui tra i due Paesi a Istanbul. Lo ha riferito il Wall Street Journal, che parla di una provocazione da parte di Teheran. Secondo la società di sicurezza marittima Vanguard Tech, sei imbarcazioni iraniane dotate di mitragliatrici si sono avvicinate alla nave all'alba di martedì, ordinandole di spegnere i motori e prepararsi all'abbordaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

