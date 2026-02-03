Gli Stati Uniti abbattono drone iraniano | la tensione è alle stelle

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava in modo aggressivo a una portaerei nel Medio Oriente. La decisione è arrivata dopo che il drone aveva sorvolato la zona, alzando di nuovo la tensione tra Washington e Teheran. La manovra ha scatenato reazioni immediate, con l’amministrazione americana che difende il gesto come una misura di difesa necessaria. La situazione rimane calda e rischia di provocare ulteriori escalation nella regione.

Washington afferma di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato "aggressivamente" a una portaerei in Medio Oriente. Intanto motovedette iraniane armate hanno tentato di fermare una petroliera battente bandiera statunitense nello Stretto di Hormuz a pochi giorni dall'annunciata ripresa dei colloqui tra i due Paesi a Istanbul. Lo ha riferito il Wall Street Journal, che parla di una provocazione da parte di Teheran. Secondo la società di sicurezza marittima Vanguard Tech, sei imbarcazioni iraniane dotate di mitragliatrici si sono avvicinate alla nave all'alba di martedì, ordinandole di spegnere i motori e prepararsi all'abbordaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli Stati Uniti abbattono drone iraniano: la tensione è alle stelle Approfondimenti su Stati Uniti Drone Tensione alle stelle tra Venezuela e Stati Uniti nel Mar dei Caraibi Stati Uniti neutralizzano drone iraniano in prossimità della portaerei nel Mar Arabico Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano vicino a una portaerei nel Mar Arabico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Stati Uniti Drone Argomenti discussi: Tenete duro: in Usa è il momento migliore per guadagnare quote di mercato. L'invito di Colangelo alle cantine italiane; Julius Randle spara in 31 mentre i Timberwolves abbattono Mavs; L'Ue ne fa una giusta: pasdaran terroristi | Libero Quotidiano.it. Marina degli Stati Uniti abbatte drone iraniano. «Era vicino alla portaerei Lincoln nel Mar Arabico»La Marina degli Stati Uniti ha abbattuto un drone iraniano che stava monitorando la portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo riporta Reuters. Gli aggiornamenti in diretta. ilgazzettino.it Usa abbattono drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar ArabicoL’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Lo scrive il Times of Israel ... ilfattoquotidiano.it Il clima invernale estremo che sta colpendo gli Stati Uniti con abbondanti nevicate in diversi Stati non dispiace certo ai pinguini abituati a condizioni anche più rigide. Nelle immagini alcuni ospiti dello zoo e acquario di Pittsburgh si godono la neve alta con cor - facebook.com facebook La macchina Palantir come infrastruttura dello Stato di polizia negli Stati Uniti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.