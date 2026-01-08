L’affermazione di De Angelis, docente dell’Università di Lüneburg, evidenzia come gli Stati Uniti agiscano per i propri interessi, spesso a discapito di altri Paesi. Con interventi come il blitz in Venezuela e la cattura di Maduro, si sembra delineare una strategia basata sull’uso della forza, sollevando dubbi sulla reale natura delle alleanze statunitensi e sul rispetto delle sovranità internazionali.

Il blitz in Venezuela e la cattura di Maduro sembrano delineare una ‘Dottrina Trump’ basata sulla forza. Marco de Angelis, docente all’Università di Hagen, secondo Lei siamo di fronte alla fine dell’ordine internazionale basato sulle regole? “Un ordine internazionale globale basato sulle regole non è mai esistito finora nella storia e questo è il nodo concettuale più importante che l’umanità dovrà sciogliere nei prossimi decenni. Nonostante ciò, nel corso del Novecento la barbarie dei due conflitti mondiali ha costretto la politica a creare l’ONU, il cui compito dovrebbe essere appunto stabilire e far rispettare tali regole valide a livello mondiale, ma si tratta di un’istituzione ancor oggi priva di potere esecutivo proprio rispetto alle superpotenze e agli Stati nazionali in generale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Gli Usa sono al collasso economico e depredano chi non può difendersi”. Parla il docente dell’Università di Lüneburg, De Angelis: “Gli Stati Uniti non sono nostri alleati, vogliono solo sfruttarci”

