Colpi di pistola a Capodanno sparano davanti al negozio e postano il video sui social
A Capodanno, alcuni individui hanno sparato davanti a un negozio a Todi, condividendo poi il video sui social. L'episodio evidenzia come la ricerca di visibilità online possa portare a comportamenti rischiosi, specialmente durante eventi di festa. È importante riflettere sull’impatto di tali azioni, che oltre a mettere a rischio la sicurezza, rischiano di essere diffuse e imitabili attraverso le piattaforme digitali.
Todi, 6 gennaio 2026 – Capodanno, social network e ricerca di visibilità, oggi amplificata dal web: un mix che può risultare pericoloso. Due uomini, un 53enne italiano e un 39enne cinese, avevano deciso di festeggiare a modo loro l’arrivo del 2026, sparando in aria con una pistola scacciacani e riprendendo la scena con lo smartphone, per poi pubblicare il video sui social.? Un gesto che è costato caro ai due, entrambi residenti nel territorio e denunciati dai Carabinieri di Todi. La notizia è circolata a distanza di qualche giorno, al termine di un’indagine avviata dopo la diffusione delle immagini su un social network, immagini che hanno attirato l’attenzione di numerosi utenti e delle autorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
