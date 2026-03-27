Gli rubano l' iphone e lo rintracciano a Bucarest | operazione internazionale dei carabinieri

Una donna di Vignanello ha ricevuto una telefonata in caserma dopo aver scoperto che il suo iPhone era stato rubato. Dopo aver attivato il servizio di localizzazione, il dispositivo è stato rintracciato a Bucarest. L’operazione, condotta dai carabinieri, ha portato al recupero del telefono attraverso un’indagine internazionale. La proprietaria ha riferito di essere rimasta sorpresa dal risultato ottenuto.

Dopo due mesi dal furto l'attività investigativa dei militari di Vignanello ha dato i suoi frutti, la vittima: "Non so come abbiano fatto, ma sono rimasta letteralmente stupita" "Non so come abbiano fatto, ma sono rimasta letteralmente stupita. Oggi ho riavuto il mio telefono". Inizia così il racconto di Celeste Bernardini, la figlia di commerciante di un piccolo negozio di Vignanello che nel primo pomeriggio è stata convocata in caserma per una notizia che non si aspettava. La restituzione del suo iPhone rubato all’interno del negozio della mamma lo scorso 29 gennaio. Nonostante la denuncia immediata e la notizia che gli autori del furto fossero stati successivamente arrestati, Celeste non immaginava che la macchina della giustizia potesse spingersi così oltre per un telefono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Gli rubano l'iphone e lo rintracciano a Bucarest: operazione internazionale dei carabinieri Articoli correlati Arrestato un giovane evaso. I carabinieri lo rintracciano in una roulotte abbandonataMartedì pomeriggio, a Capannori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno tratto in arresto un disoccupato 26enne,... Ruba uno smartphone ma i carabinieri lo rintracciano in poche ore: arrestato 22enneIl giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha consegnato spontaneamente il telefono, dichiarando di...