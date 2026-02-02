Ruba uno smartphone ma i carabinieri lo rintracciano in poche ore | arrestato 22enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno catturato in poche ore un 22enne accusato di aver rubato uno smartphone in piazza Regina Margherita. Il giovane è stato arrestato poco dopo il furto, rendendo più rapido il recupero del telefono e la cattura del responsabile.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha consegnato spontaneamente il telefono, dichiarando di averlo preso solo come "scherzo" con '’intenzione di restituirlo I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno individuato e arrestato un giovane di 22 anni ritenuto responsabile del furto di un telefono cellulare in piazza Regina Margherita, nel centro di Paternò. L'identità del presunto autore è stata fornita dalla vittima al 112, permettendo ai militari di rintracciarlo presso la sua abitazione. Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha consegnato spontaneamente il telefono, dichiarando di averlo preso solo come "scherzo" con l'intenzione di restituirlo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Paternò Ruba telefono

Martedì a Capannori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno arrestato un giovane di 26 anni, marocchino e pregiudicato, in seguito a un episodio di evasione.

In meno di poche ore, i Carabinieri di Paternò hanno arrestato un giovane di 22 anni che aveva rubato un cellulare in centro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Paternò Ruba telefono

Argomenti discussi: Ruba un cellulare a una studentessa a Medicina, denunciato 35enne; Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne; Un arresto per ’evasione’ e cinque persone denunciate; Rapina un 61enne che passeggia per le vie del centro, ruba il portafogli con 400 euro e poi fugge lasciando la vittima ferita: denunciato.

Ruba uno smartphone a un bagnante a Barcola e tenta la fuga in costume (perdendo un coltello): preso e denunciatoTRIESTE - Ha rubato un telefono cellulare a un bagnante di Barcola e, scoperto, ha tentato la fuga tra la folla ma è stato bloccato dalla polizia locale, in particolare da un collega che, benché fuori ... ilgazzettino.it

Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne. #GuardiaFinanza #Parma #zonerosse #stupefacenti #furto #viaTrieste #minacce #armadafuoco - facebook.com facebook

Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne x.com