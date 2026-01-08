Arrestato un giovane evaso I carabinieri lo rintracciano in una roulotte abbandonata

Martedì a Capannori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno arrestato un giovane di 26 anni, marocchino e pregiudicato, in seguito a un episodio di evasione. L’uomo è stato rintracciato in una roulotte abbandonata, dopo una breve ricerca. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo del territorio volte a garantire la sicurezza pubblica.

Martedì pomeriggio, a Capannori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno tratto in arresto un disoccupato 26enne, marocchino, pregiudicato, per il reato di evasione. Il giovane che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale in un'abitazione del quartiere San Vito a Lucca, alle 21:30 dello scorso 5 gennaio era evaso, portando con sé vestiti ed effetti personali. Alle ore 16 di martedì su disposizione della Centrale operativa i Militari dell'Arma sono intervenuti a Capannori, nella frazione di San Martino in Colle, in quanto alcuni residenti avevano segnalato attraverso il numero d'emergenza 112, di avere rinvenuto davanti alla loro abitazione alcuni vestiti inzuppati d'acqua.

