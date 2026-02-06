L’inquietante email dell’Fbi per richiamare all’ordine i funzionari elettorali dei cinquanta Stati americani

L’Fbi ha inviato un messaggio ai funzionari elettorali di tutti e cinquanta gli Stati americani. La richiesta è di fare una telefonata per coordinarsi meglio prima delle elezioni di metà mandato. L’obiettivo è rafforzare la comunicazione e prevenire eventuali problemi. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

L’Fbi ha scritto ai responsabili delle elezioni dei cinquanta Stati americani per proporre una telefonata di coordinamento in vista delle elezioni di metà mandato. Il messaggio è inusuale e non spiega quale problema concreto dovrebbe affrontare la riunione, né perché l’agenzia federale debba essere coinvolta in modo così diretto. Negli Stati Uniti, infatti, l’organizzazione delle elezioni spetta agli Stati, mentre il governo federale interviene solo su questioni limitate, come la sicurezza o il rispetto dei diritti civili. «La call si terrà mercoledì 25 febbraio (dalle 14 alle 15, ora della costa orientale) ed è rivolta ai responsabili elettorali principali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

