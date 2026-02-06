L’inquietante email dell’Fbi per richiamare all’ordine i funzionari elettorali dei cinquanta Stati americani

L’Fbi ha inviato un messaggio ai funzionari elettorali di tutti e cinquanta gli Stati americani. La richiesta è di fare una telefonata per coordinarsi meglio prima delle elezioni di metà mandato. L’obiettivo è rafforzare la comunicazione e prevenire eventuali problemi. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

L’Fbi ha scritto ai responsabili delle elezioni dei cinquanta Stati americani per proporre una telefonata di coordinamento in vista delle elezioni di metà mandato. Il messaggio è inusuale e non spiega quale problema concreto dovrebbe affrontare la riunione, né perché l’agenzia federale debba essere coinvolta in modo così diretto. Negli Stati Uniti, infatti, l’organizzazione delle elezioni spetta agli Stati, mentre il governo federale interviene solo su questioni limitate, come la sicurezza o il rispetto dei diritti civili. «La call si terrà mercoledì 25 febbraio (dalle 14 alle 15, ora della costa orientale) ed è rivolta ai responsabili elettorali principali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’inquietante email dell’Fbi per richiamare all’ordine i funzionari elettorali dei cinquanta Stati americani Approfondimenti su Fbi Elezioni Presidente dell'Ordine degli infermieri sotto accusa. "Mail istituzionali contenenti fac-simili elettorali" Stati Uniti vietano ingresso a 5 funzionari europei, tra cui l’ex commissario Breton: condanna dell’Ue La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fbi Elezioni Argomenti discussi: Golpe di scena L’inquietante email dell’Fbi per richiamare all’ordine i funzionari elettorali dei cinquanta Stati americani; L’inquietante storia della passione ministeriale per i super ospedali; Piero Meldini, se l’inquietante scompagina certe vite ordinarie…; Vede i ladri sull’app e li fa scappare: Siamo assediati. Mark Anderson, 36enne del Minnesota, è stato arrestato dopo essersi spacciato per agente FBI al carcere di Brooklyn nel surreale tentativo di liberare #LuigiMangione. Un episodio grottesco che rivela l'inquietante culto della personalità sorto attorno al 27enn facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.