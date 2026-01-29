Gli Amici di Brera organizzano una festa per raccogliere fondi e sostenere iniziative culturali. Arnaldo Pomodoro e il suo legame con Milano sono al centro dell’evento, che si svolge tra entusiasmo e un pizzico di nostalgia per un passato più vivace. La città si prepara alle Olimpiadi invernali del 2026, ma intanto si vive anche di ricordi e di solidarietà.

Un po’ annoiati, a tratti preoccupati da queste cronache preolimpiche, a meno di dieci giorni da Milano-Cortina 2026 meglio tornare indietro di cento anni: quando in città succedevano cose interessanti. Era il 1926, ad esempio, quando Ettore Modigliani – museologo che già dopo la Prima guerra mondiale si era occupato del recupero di opere d’arte trafugate in Austria e che poi fu soprintendente ai monumenti della Lombardia e direttore della neonata Pinacoteca di Brera – fondò l’associazione Amici di Brera. Progetto incredibilmente visionario per l’epoca, si nutriva dello spirito guida di Modigliani e di un buon numero di soci pronti a metter mano al portafoglio per arricchire la collezione del museo statale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli Amici di Brera festeggiano e donano. Arnaldo Pomodoro e Milano

Milano e tutta Italia si preparano a festeggiare il centenario di Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti scultori italiani.

Argomenti discussi: I cento anni dell'Associazione Amici di Brera. Partecipazione e responsabilità civile attorno alla cultura; Da cento anni Amici (generosissimi) di Brera; La Pinacoteca di Brera si prepara alle Olimpiadi: mostra di Armani prorogata e Palazzo Citterio sempre aperto; Premio nazionale CENDIC per la drammaturgia.

