Timex ha lanciato una collezione di cinque orologi total black, disponibili sotto gli 80 euro. La causa? offrire accessori eleganti e versatili a prezzi accessibili. Questi modelli si distinguono per il design minimalista e la cassa robusta, perfetti per ogni occasione. La novità si rivolge a chi cerca uno stile sobrio senza spendere troppo. La collezione include varianti con cinturino in silicone e acciaio, adatte sia a look casual che formali. Tutti gli orologi sono pronti a completare con stile ogni outfit quotidiano.

Ci sono due tipi di uomini: quelli che collezionano orologi come fossero figurine e quelli che hanno capito che il nero è una delle scorciatoie più intelligenti (e versatili) per il guardaroba. Un po' come nel film Men in Black, per citare lo stile Y2K: completo scuro, sguardo deciso, tutto sotto controllo. Solo che qui al posto del neuralyzer ci sono dei segnatempo total black, capaci di perfezionare qualsiasi look con un solo gesto del polso.

© Gqitalia.it - Questi 5 orologi Timex total black ti donano tutto il fascino del nero restando sotto gli 80 euro

