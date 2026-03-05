Calici di storia a Sant' Andrea mostre e poi arriva Morgan | gli eventi

Oggi, giovedì 5 marzo, nell’Aretino si svolgono diverse iniziative. A Sant'Andrea si tengono mostre e degustazioni di vini, mentre in città si susseguono eventi culturali e incontri pubblici. Nel pomeriggio, un concerto con Morgan anima la serata. Per segnalare altri appuntamenti, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Ecco gli eventi di oggi, giovedì 5 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Nuovo appuntamento con i "Calici di Storia" a porta Sant'Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. Dalle ore 19.30, nella sede di via delle Gagliarde sarà la Tenuta La Cella a proporre una degustazione dei suoi vini, accompagnati da taglieri di affettati e rigatoni alla carbonara. A seguire, dalle 21. Pieve Santo Stefano - Quarto appuntamento della stagione di Pieve Classica 2026 a Pieve Santo Stefano è la volta di Morgan, artista di prestigio, grande musicista, cantante, divulgatore musicale.